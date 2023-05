Doppelpacks von Draisaitl und McDavid für Oilers

Draisaitl hält nach acht Play-off-Saisonspielen bei bereits 13. Treffern. Im ersten Match gegen die Knights hatte der Deutsche beim 4:6 alle Oilers-Tore erzielt. Die nächste Partie steigt am Montag in Edmonton. Die New York Rangers gaben derweil wenige Tage nach ihrem Erstrunden-Out gegen die New Jersey Devils die Trennung von Cheftrainer Gerard Gallant bekannt.