Warum Treueschwur von Charles verändert wurde

Das scheint vielen Briten jedoch aus der Zeit gefallen. Nach heftiger Kritik ist die Church of England nun eingeknickt. Kurzfristig wurde der „Aufruf“ nun in eine „Einladung“ abgeändert. Ursprünglich sollten alle Briten sagen: „Ich schwöre Ihrer Majestät wahre Treue sowie Ihren Erben und Nachfolgern gemäß dem Gesetz. So wahr mir Gott helfe.“