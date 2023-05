Betrunkener Moped-Lenker (16) rammte Fußgänger

Ein 16-Jähriger hat in der Nacht auf Samstag in Zell am See einen 57-jährigen Fußgänger mit seinem Moped gerammt und verletzt. Der Bursch stürzte durch den Zusammenstoß mit seinem Zweirad, stieg wieder auf und machte sich aus dem Staub. Es war nicht der einzige Alko-Unfall.