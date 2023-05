Bei Anprall gegen Baum flog Motorblock aus BMW

Ein 19-Jähriger aus Traun fuhr am Samstag um 2.35 Uhr früh mit seinem PKW in Traun auf der B1 von Wels kommend in Fahrtrichtung Linz. Dabei verlor der blutjunge Bleifuß aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf Höhe Wiener Bundesstraße 107 die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn auf den Grünstreifen ab.