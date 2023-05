Mann drohte Lebensgefährtin mit dem Umbringen

Am Freitagabend kam eine 45-jährige Frau in eine Polizeiinspektion in Wien-Margareten und gab an, dass sie ihr 41-jähriger Lebensgefährte im Zuge eines Streits mit dem Umbringen bedroht habe. Den Beamten gegenüber gab die Frau an, dass der Mann außerdem eine Schusswaffe daheim habe. Bei einem Alkovortest wurden 2,16 Promille festgestellt.