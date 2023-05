Phoenix verkürzt in NBA-Play-offs gegen Denver

Boston siegt bei 76ers

Andernorts sind die Boston Celtics in ihrer Serie gegen die Philadelphia 76ers mit 2:1 in Führung gegangen. Die Celtics gewannen in Philadelphia mit 114:102. Jayson Tatum erzielte zehn seiner 27 Punkte im Schlussviertel, Jaylen Brown steuerte 23 Zähler zum Auswärtssieg bei. Der vor der Partie als wertvollster Spieler der Saison ausgezeichnete Joel Embiid führte die 76ers mit 30 Punkten, 13 Rebounds und vier Blocks an. James Harden hatte dagegen wie schon in Spiel zwei der Serie einen schwachen Abend in der Offensive und traf nur drei seiner 14 Würfe aus dem Feld.