ÖH-Wahlen: Wenn Studenten mitbestimmen können

Fachhochschule Kärnten

An der Fachhochschule Kärnten tritt lediglich die Fraktion Unabhängiger Studierender (FRUST) unter Kevin Kobencic zur Wahl für die Hochschulvertretung an. Dafür wird an jedem Standort (Feldkirchen, Klagenfurt, Spittal) eine eigene Studienvertretung bestimmt; in Villach sind es sogar zwei (Wirtschaft & Management und Engineering & IT).