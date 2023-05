Video gibt Einblicke in ukrainischen Kommandoraum

Wie Donnergrollen sind in der Ferne die Einschläge der Artillerie zu hören, über Bachmut sind Rauchschwaden zu sehen. In einem Kommandoraum überwacht der ukrainische Offizier Iwan Tusowskij mithilfe eines Drohnen-Geschwaders die Stadt aus der Luft und beobachtet einen Artillerieangriff seiner Truppen in Echtzeit.