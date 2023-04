Kampf um jedes Haus: Video zeigt Lage in Bachmut

Eroberung wäre russischer Prestigeerfolg

Die Einnahme von Bachmut wäre die erste Eroberung einer ukrainischen Stadt durch Russland seit vielen Monaten. Genau diesen Erfolg will die Führung in Kiew Moskau aber nicht überlassen. So hat das Halten dieser Stadt auch für die ukrainische Seite eine symbolische und ideologische Bedeutung. Es deutet aber vieles darauf hin, dass sich die ukrainischen Verteidiger in Bachmut nicht mehr lange halten werden können, so Mangott.