So trifft Teuerung auch den schönsten Tag im Leben

Wer nicht nur am Standesamt, sondern auch im Rahmen einer festlichen Hochzeitsfeier sein Ja hauchen will, muss heuer inflationsbedingt ganz schön tief in die Tasche greifen. „Die Preise sind im Vergleich zum Vorkrisenniveau extrem in die Höhe geschnallt, egal ob beim Catering, der Location oder den Dienstleistern wie Fotografen und Konditoren“, weiß Ferschner-Kausz. Vor allem Hochzeitstorten seien teuer geworden. Die „Weddingfee“ hat nicht nur für diese Herausforderung Tipps parat.