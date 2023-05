Schweizer muss belegen, dass er Deutsch kann

„Krone“-Kommentar: Einfach purer Schwachsinn!

Nehmen wir einmal an, der frei erfundene Isländer Ólafur Guðmundsson ist nach Linz gezogen und sucht hier um Wohnbeihilfe an. Trotz seines sehr fremd klingenden Namens muss er keine Deutschkenntnisse nachweisen. Der ebenfalls frei erfundene und in Linz geborene und aufgewachsene Schweizer Markus Müller muss das schon, denn im Gegensatz zu Island ist die Schweiz nicht Teil des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Geht’s noch? In einem Rechtsstaat auf das Einhalten von Verordnungen zu pochen, ist wichtig. Wenn das aber so gar nicht zur Lebensrealität passt, wird daraus purer Schwachsinn!