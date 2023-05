„Ich beteilige mich nicht mehr an Scheindebatten!“

Im morgen erscheinenden „Style Up Your Life!“-Magazin nimmt sich Nina Proll kein Blatt vor den Mund, wenn sie von den Herausgebern Michael Lameraner und Adi Weiss zum Gespräch gebeten wird. Besonders interessant, immerhin lässt diese Frau keinen kalt. Im Almanac Palais in Wien fand der Treff statt. Ein Gespräch das Älterwerden, intime Beauty-Unfälle und was sie täte, würde sie an die Macht kommen.