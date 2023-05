ÖGB/AK: Bis 2030 fehlen uns 75.000 Pflegekräfte!

Arbeiterkammer (AK) und ÖGB pochen auf zusätzliche Mittel für die Pflege. Bis 2030 würden mindestens 75.000 Pflegekräfte fehlen, so AK-Präsidentin Renate Anderl und ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian bei einer Pressekonferenz am Freitag (siehe Video oben). Daher müssten die Arbeitsplätze in diesem Bereich attraktiver gestaltet werden. Enttäuscht zeigte man sich von der vor einem Jahr präsentierten Pflegereform der Bundesregierung: Vieles sei gar nicht oder „schlampert“ umgesetzt worden, so Katzian.