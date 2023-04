Patienten auf Gangböden „sicher nicht Standard“

Bilder von Patienten auf Böden von Spitalsgängen in Wien haben eine Schockwelle ausgelöst. Dass die Stadt die Bilder mit dem Konzept der „bodennahen Pflege“ rechtfertigt, ist bestenfalls die halbe Wahrheit. Tatsächlich findet die Idee der bodennahen Pflege in Spitälern immer mehr Fürsprecher. So können etwa Patienten, die sich selbst gefährden oder verletzen könnten, vor einer Fixierung in herkömmlichen Spitalsbetten bewahrt werden. Dort, wo die Idee der „bodennahen Pflege“ mitentwickelt wurde, sucht man Patienten auf dem Boden von Spitalsgängen allerdings vergeblich.