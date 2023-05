Kate plaudert aus: So geht es George vor Krönung

George vor Krönung ziemlich „aufgeregt“

Vor allem für ihre Kinder sei das ein großes Ereignis, ließ sich Prinzessin Kate entlocken. Prinz George, der als „Page of Honour“, also Ehrenpage von König Charles einen wichtigen Part in der Zeremonie innehat, sei schon ziemlich „aufgeregt“, so die 41-Jährige. Er habe aber auch mit großer Begeisterung an den Proben in der Westminster Abbey teilgenommen, verriet Kate weiter.