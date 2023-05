Van der Bellen zeigt Einladung zu Charles‘ Krönung

Krönung wird drei Tage gefeiert

Die Krönung wird in Großbritannien über ein verlängertes Wochenende gefeiert: Neben der offiziellen Zeremonie am Samstag, 6. Mai, sind für den 7. Mai landesweit Straßenfeste, Tee-Partys und andere Veranstaltungen geplant, die Menschen sollen sich in Clubs, Parks oder der Nachbarschaft treffen. Am Sonntagabend findet auf Schloss Windsor ein „Krönungskonzert“ statt, bei dem unter anderen Take That, Katy Perry, Lionel Richie und Andrea Bocelli auftreten werden. Auch einen besonderen „Krönungschor“ soll es geben.