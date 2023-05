Corona-Nabelschau kostet uns 545.000 Euro

Eine halbe Million Euro wird uns die Aufarbeitung der Corona-Pandemie kosten. So viel gibt die Regierung für Studien und Analysen der dreijährigen Krise aus. Im Vergleich zu den Corona-Kosten ist das noch immer ein Klacks. Die türkis-grüne Regierung hat nach ihrem Motto „Koste es, was es wolle“ Unsummen an Steuergeld ausgegeben: 50 Milliarden Euro kosteten die Corona-Hilfen, alleine für die Labortests (ohne Wohnzimmertests) wurden fünf Milliarden ausgegeben. Kein anderes Land hat so viel getestet wie Österreich.