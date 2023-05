Kickl will Regierung „nicht davonkommen“ lassen

Kickl fordert erneut Neuwahlen

Eine echte Aufarbeitung könne es nur durch den Rücktritt der Regierung und anschließende Neuwahlen geben, so Kickl: „Es waren alle Bürger Opfer dieser Regierung. Die Kritiker der Maßnahmen wurde als Irre, Rechtsradikale und Aluhut-Träger verunglimpft, aber auch all jene, die den Vorgaben der Regierung gefolgt sind, sind Opfer dieser Vorgaben, weil ihnen Dinge versprochen wurden, die am Ende nicht gehalten haben - wie beispielsweise die Aussagen über die vermeintlich hohe Schutzwirkung der Corona-Impfung.“