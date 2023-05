Aufarbeitungsprozess für Pandemie gestartet

Rauch arbeitet bereits an neuem Pandemiegesetz

Rauch betonte, man sei im Zeitplan, was die Aufhebung der Maßnahmen betrifft. Die Corona-Impfung bleibe weiter kostenlos, auch das Abwassermonitoring werde fortgesetzt. Der Sozialminister betonte, dass überall in Europa Aufklärungsprozesse gestartet worden sind. Man arbeite bereits an einem neuen Pandemiegesetz, das sich das alte nicht bewährt hätte, wie man nun wisse. Das Vertrauen in die Wissenschaft habe gelitten - daher freue er sich, dass der Aufarbeitungsprozess von der Wissenschaft begleitet werde.