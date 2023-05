Dramatische Jagd nach 4 Schleppern im Burgenland

Alarm ausgelöst wurde am Mittwoch gegen 12.30 Uhr. Ungarische Beamte in zwei Einsatzfahrzeugen hatten einen Schlepper am Steuer eines polnischen Pkw verfolgt und waren ihm bereits dicht auf den Fersen. Der Georgier donnerte in Deutschkreutz über die Grenze. „Aufgrund der weit überhöhten Geschwindigkeit konnte das Auto nicht gestoppt werden“, so die Fahnder.