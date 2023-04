Hunderte Schlepper 2022 in Österreich festgenommen

Der Krieg in der Ukraine hat das Geschäft der Schlepper nach Angaben des Innenministeriums noch einmal befeuert. Die kriminellen Banden würden damit werben, dass es so einfach sei wie noch nie nach Europa zu kommen. Das zeigt sich auch bei den Aufgriffszahlen. 2022 wurden in Österreich 712 Schlepper festgenommen - um rund 61 Prozent mehr als 2021, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien.