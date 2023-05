Balkon mit Meerblick in Nizza

Das Zimmer in meinem denkmalgeschützten Hotel hat einen kleinen Balkon, der zum Draußensitzen einlädt und eine einmalige Aussicht auf den Jardin Albert 1er, die Place Masséna, die Promenade des Anglais und natürlich das Meer bietet. So habe ich immer im Auge, was sich draußen tut, lasse den Frühling ins Zimmer und nütze einen Morgen sogar zum Joggen, denn Bewegung an der Meeresluft ist einfach nur großartig - und tatsächlich notwendig, denn das hoteleigene Restaurant SEEN by Olivier verführt zum Schlemmen mediterraner Köstlichkeiten, apropos: auch mit einer sensationellen Fernsicht, denn es ist auf dem Dach im 6. Stock situiert.