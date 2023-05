Unternehmensgründungen erleben einen Boom

Gailtal an zweiter Stelle in Österreich

Besonders mutig sind die Gailtaler. Abgesehen von Wien, wird in keinem Bezirk in Österreich so oft gegründet wie dort. Die Gründungsintensität pro 1000 Einwohner liege mit 5,7 weit über dem Durchschnitt. „Wir Gailtaler sind Macher und mit der Region stark verbunden. Viele wollen bleiben und wenn das Tal keinen Arbeitsplatz bietet, schafft man sich halt selbst einen“, erklärt Bezirksobmann Hannes Kandolf. Die entsprechende Infrastruktur müsse allerdings auch passen. Deswegen setzen sich die Verantwortlichen etwa für den Glasfaserausbau ein.