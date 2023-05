„Regen und Schneeschmelze sind Risikofaktoren“

Kann man solchen Ereignissen wie in Hörbranz vorbeugen?

Dort wo bereits etwas in der Vergangenheit geschehen ist, haben wir Vermessungssysteme installiert und beobachten die Bewegungen. Aber natürlich werden wir nie ganz Vorarlberg kontrollieren können. Das ist auch nicht sinnvoll. So etwas wie in Hörbranz passiert in etwa alle 200 bis 300 Jahre, dazwischen gibt es kleinere Ereignisse. Am Pfänder im Schnitt ein bis zwei pro Jahr.