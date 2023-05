Zwölf Millionen Mädchen in Kinderehen gezwungen

Ein Drittel der Kinderehen in Indien

Ein Drittel und damit die meisten Kinderehen weltweit werden laut dem UNICEF-Bericht in Indien geschlossen. Das Land habe in den vergangenen Jahren aber große Fortschritte gemacht, was sich in einem positiven Trend widerspiegele. Global ist der Anteil der Kinderehen laut UNICEF in den vergangenen Jahren um zwei Prozent zurückgegangen.