Nehammer & Meloni, Haslauer & Svazek | Weiße Seite

Nehammer & Meloni, Haslauer & Svazek. Es ist natürlich nur ein Zufall: An dem Tag, als ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer der jungen neofaschistischen italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni in Rom seine Aufwartung machte, machte der Salzburger ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer der jungen regionalen FPÖ-Chefin Marlene Svazek den Hof: Er wird trotz aller über die Jahre und vor allem vor den Wahlen geäußerten Vorbehalte gegenüber der (Kickl-)FPÖ mit den Blauen über die Bildung einer Koalition für die nächsten fünf Jahre verhandeln. In der Vorwoche, wenige Tage nach der Salzburger Landtagswahl, bei der die ÖVP viel verloren, aber Platz 1 wiedergewonnen hatte und die FPÖ auf Platz 2 vorgeprescht war, hatte Haslauer noch ein 3-er-Bündnis ÖVP-FPÖ-SPÖ vorgeschlagen. Dem gegenüber zeigte sich die FPÖ zunächst aufgeschlossen, die SPÖ ablehnend. Als sich am Dienstag die SPÖ doch noch zu Sondierungsgesprächen bereit zeigte, sagten die Blauen Njet. Nicht nur ein Vorgeschmack, wie so eine 3-er-Koalition (nicht) funktionieren hätte können, sondern auch ein Vorgeschmack darauf, wie wenig Haslauer die Zügel noch in der Hand hat. Was immer letztlich herauskommt: Haslauer, der heute seinen 67. Geburtstag feiert, muss klar sein, dass die FPÖ in den nächsten Jahren die ÖVP treiben wird. Und eines muss auch Karl Nehammer klar sein: So charmant, wie sich Giorgia Meloni ihm gegenüber gab, wird Herbert Kickl garantiert nie sein.