Russland für China erstmals „Aggressor“ in Ukraine

Experte sieht „klare Mahnung an Moskau“

Es sei aber auch eine „klare Mahnung an Moskau“, dass es nur sehr wenig Einfluss auf China hat „und im Grunde schlucken muss, was ihm vorgesetzt wird“, erläutert der Historiker Sergej Radschenko vom Henry-Kissinger-Zentrum für globale Angelegenheiten an der Johns-Hopkins-Universität. Es handle sich dabei vielmehr um das „erwartbare Ergebnis von Putins katastrophaler, einseitiger Umarmung Pekings“, führt er weiter aus.