Mega-Pipeline nach China? Xi lässt Putin zappeln

„Putin braucht gute Nachrichten“

Der deutsche Sinologe Helwig Schmidt-Glintzer hält das Schweigen in Peking für Verhandlungstaktik, erklärte er gegenüber ntv.de. Vermutlich wolle Xi Jinping eine gewisse Distanz wahren und in den Augen des Westens nicht zu Russland-freundlich wirken. Auch Putins Auftreten ist für den Sinologen einleuchtend: „Der braucht gute Nachrichten“, so Schmidt-Glintzer. „Putin will auch dokumentieren, dass er sich gut mit China stellt, denn auch in Russland gibt es gewisse Skepsis gegenüber der Volksrepublik. Und er verkauft diese Pläne offensiv, um deutlich zu machen, dass er das Netz, dass Russland zusammenhält, unter Kontrolle hat“.