Vom Energie-Segen und vom Tier-Elend der Windkraft

Windkraft ist auch in Oberösterreich Hoffnungsträger für weniger Abhängigkeit von fossilen Energieträgern aus womöglich politisch problematischen Quellen. Umweltlandesrat Stefan Kaineder und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, beide von den Grünen, machten am Dienstag Wind für das neue, gerade in Kraft getretene UVP-Gesetz, das „ein Turbo für die Energiewende“ sei und „ein Schlüssel zum Heben des enormen Windkraftpotenzials in Oberösterreich“. „Denn die Genehmigungsverfahren für Energiewendeprojekte werden künftig effizienter abgewickelt und unnötige Doppelprüfungen vermieden“, sagten die beiden Politiker bei einem gemeinsamen Auftritt in Linz. Für Oberösterreich bedeutet das neue Gesetz konkret, dass Windräder auch ohne entsprechenden Eintrag in Windzonenpläne eingereicht werden können.