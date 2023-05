Türkei: Lange Schlangen bei Wahl des Sultans

108.000 Türken in Österreich stimmberechtigt

In Österreich rechnet Botschafter Ozan Ceyun mit einer Rekordbeteiligung unter den 108.000 Stimmberechtigten. Beim Urnengang 2018 lag die Wahlbeteiligung bei 50 Prozent, wobei 72,3 Prozent für Recep Tayyip Erdoğan stimmten. In den Wahllokalen herrscht seit Tagen reger Andrang. Vor dem Generalkonsulat in Hietzing stehen die Menschen geduldig Schlange. Die Anreise mit dem eigenen Pkw sorgte am Feiertag für Stau.