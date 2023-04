Erdogan-Kampfrede an Türken in Österreich

FPÖ-Kritik an Cavusoglu-Auftritt

Die FPÖ hat am Samstag den Auftritt Cavusoglus kritisiert. „Es darf kein türkischer Wahlkampf in Österreich zugelassen werden. Derartige Wahlkampfauftritte von türkischen Politikern haben in unserem Land nichts verloren“, wurde FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz am Samstag in einer Aussendung zitiert.