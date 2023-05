Messer-Opfer schwebt weiter in Lebensgefahr

Wie berichtet, wird ihm vorgeworfen, mit einer Hieb- oder Stichwaffe drei Menschen in einem Fitnessstudio in Duisburg lebensgefährlich verletzt zu haben. „Wir bedauern den Vorfall in unserem Club in Duisburg sehr und hoffen, dass die Opfer schnell wieder gesund werden“, sagte der Betreiber des Fitnessstudios nach der Attacke. Während ein 21-Jähriger noch in Lebensgefahr schwebt, konnten die anderen drei Männer das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen.