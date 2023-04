Messer-Angriff in Duisburg: Opfer in Lebensgefahr

Betreiber „bedauert“ den Vorfall

„Wir bedauern den Vorfall in unserem Club in Duisburg sehr und hoffen, dass die Opfer schnell wieder gesund werden“, gab der Betreiber des Fitnessstudios in einer Stellungnahme bekannt. Man unterstütze die polizeilichen Ermittlungen an allen möglichen Stellen. „Die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitglieder sowie unserer Mitarbeiter stehen für uns an erster Stelle. Unser Ziel ist es, dass sie sich in unseren Studios sicher und gut aufgehoben fühlen.“