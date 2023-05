20 Meter breite Mure riss mehrere Bäume mit

Dauerregen sorgte in der Nacht auf Dienstag für den nächsten Erdrutsch. Oberhalb eines Wohnhauses in Tschagguns (Montafon) in Vorarlberg löste sich eine etwa 100 Meter lange und 20 Meter breite Mure. Die Feuerwehr war umgehend vor Ort und schaufelte Wasserabläufe frei. So konnte das Wasser besser bzw. in eine andere Richtung ablaufen.