James Harden führt 76ers zum Sieg in Boston

Angeführt von einem überragenden James Harden haben die Philadelphia 76ers auswärts das erste Play-off-Spiel in der NBA gegen die Boston Celtics gewonnen. Ohne den angeschlagenen Joel Embiid holten die Gäste am Montag im Halbfinale der Eastern Conference ein 119:115 gegen den Rekordmeister. Harden erzielte dabei 45 Punkte - sein persönlicher Bestwert in einem Play-off-Spiel.