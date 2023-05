Bei Eros Ramazzotti-Konzert: Singen im Paradies

Viel wichtiger erschien mir in diesem Moment, was da eigentlich in Ischgl gerade so abging. Da stand ein - zugegeben etwas ins Alter gekommener - italienischer Superstar auf der Bühne, der, so wird geschätzt, fast 20 Millionen Tonträger verkauft hat. Und er stand beileibe nicht dort, weil er woanders keine Kohle mehr für Auftritte erhält, sondern: Weil Ischgl längst bekannt ist für seine professionelle Arbeit in dieser Hinsicht und naturgemäß ein gewisser Reiz besteht, auf dieser Bühne auf 2320 Meter Höhe mit atemberaubendem Bergpanorama aufzutreten - eben im Paradies zu singen.