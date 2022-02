Skepsis wächst: EU bewege sich in falsche Richtung

Die Europäische Union hat im EU-Vergleich in Österreich mit schlechten Umfragewerten zu kämpfen: Immer mehr Österreicher sind der Ansicht, die EU bewege sich in eine falsche Richtung. Das geht aus einer am Dienstag durch das Europarlament veröffentlichten Eurobarometer-Umfrage von Ende 2021 hervor. Zum anderen glauben nur noch die Slowaken weniger an eine EU-Mitgliedschaft als die Österreicher.