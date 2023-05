Am Ende bleibt der Sport wieder auf der Strecke

Ein Armutszeugnis zieht man Linz zum Vergleich heran. Dort gibt es allein im Stadtgebiet zwei Arenen, wo bereits (LASK) oder bald (Blau-Weiß) Bundesliga gespielt wird. In Salzburg hingegen weigert sich die Politik, an einer Lösung zu arbeiten. Das ist, wie bekannt, nicht nur im Fußball so. Entscheidungsträger sollten sich aber bewusst sein, wer auf der Strecke bleibt: der Sport!