Zwei Demos zogen durch die Stadt Salzburg

Von Hauptbahnhof bis zur neuen Mitte in Lehen, dem ehemaligen Fußballstadion, bewegte sich am Montag, 1. Mai, der Demozug. Rund 800 Leute zogen laut Organisatoren durch die Mozartstadt, um auf Missstände bei Wohnen, Klima und Gesundheit aufmerksam zu machen. Zur Protestkundgebung am Tag der Arbeit aufgerufen hatte ein breites Bündnis, unter anderem bestehend aus Kpö plus, Arbeiterkammer oder Hochschülerschaft (ÖH). Kay-Michael Dankl (KPÖ plus), der zuletzt vergangenen Sonntag bei den Landtagswahlen mit einem Wahlerfolg seiner Partei für Aufsehen sorgte, war an der Spitze der Demo unterwegs.