Leclerc schlägt Alarm: „Die Wahrheit ist ...“

„Wir müssen extrem hart arbeiten“

Der Mexikaner Sergio Perez gewann in Baku beide Läufe und liegt in der WM-Wertung nur noch sechs Punkte hinter Weltmeister Max Verstappen. Leclerc ist Sechster. „Es ist gut, ein paar Punkte zu holen“, sagte der fünffache Grand-Prix-Sieger und fügte direkt an: „Wir müssen extrem hart arbeiten, um wieder mit diesen Jungs kämpfen zu können.“