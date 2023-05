„Schwierig“: Verstappen will neuen Teamkollegen

Mit dem Doppelsieg aus Sprint und Grand Prix am gleichen Wochenende schaffte Perez in Baku etwas, was zuvor erst Verstappen vor einem Jahr in Imola und dem Briten George Russell im Mercedes im vergangenen November in Sao Paulo gelungen war. Sein Rückstand auf Verstappen in der laufenden Formel-1-Saison beträgt nur noch sechs Punkte.