Aktive Soldaten dabei? WM-Boykott der Ukraine

Die UJF freilich gab an, dass einige der zugelassenen russischen Judoka aktive Soldaten seien. „Wir sehen hier keine Neutralität oder eine ‘Brücke zum Frieden‘, wie es in der IJF-Resolution für die WM-Teilnahme hervorgehoben wurde.“ Die Ukraine hat wegen des seit Februar 2022 gegen sein Land geführten Angriffskriegs entschieden, seine Teams bei Wettkämpfen mit russischer oder belarussischer Beteiligung nicht antreten zu lassen. Nach Kriegsbeginn war Russlands Präsident Wladimir Putin als IJF-Ehrenpräsident abgesetzt und ein Grand-Slam-Turnier in Kasan abgesagt worden.