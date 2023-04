SPÖ-Wahl: Der rote Machtkampf wird intensiver

Es ist viel Emotion im roten House of Cards. Dort geht es danach hin, in die Löwelstraße. Später zum Fest in den Prater. Die Chefin hat einen langen Tag. Wie ihre Mitbewerber. Wer am Ende des Tages vorne liegt? Darüber rätseln Experten. Die große Unbekannte ist die Dynamik um Linksaußen Babler. Der wird generell ins Spiel gebracht als Player für eine neu strukturierte SPÖ. Egal, wer gewinnt. Babler dementiert nichts, lässt alles offen. Sollte er sich bei den Mitgliedern durchsetzen, wäre er am 3. Juni beim Parteitag ohnehin in der Poleposition.