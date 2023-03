Eurofighter-Piloten trainieren in Allentsteig

Es wird wieder trainiert: Die österreichischen Eurofighter-Piloten führen von 27. bis 31. März ein Luft-Boden-Schießen am Truppenübungsplatz (TÜPL) Allentsteig in Niederösterreich durch. Daran nehmen im Rahmen einer Ausbildungskooperation mit Deutschland auch Eurofighter des Taktischen Luftwaffengeschwader 74 der deutschen Luftwaffe aus Neuburg an der Donau teil.