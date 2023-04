Bub stürzte aus drittem Stock elf Meter tief hinab

Dramatische Szenen spielten sich am Samstagnachmittag in Eferding ab: Während sein Vater schlief und ein großer Bruder (8) am WC war, kletterte ein Zweijähriger aufs Sofa, öffnete ein Fenster und stürzte elf Meter in die Tiefe. Er wurde in die Linzer Kinderklinik geflogen.