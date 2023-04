Putin erklärt Ukrainer in Ukraine zu Ausländern

Russen hingegen würden bei der Ansiedelung in den besetzten Gebieten mit Jobs, Unterkunftsmöglichkeiten oder auch günstigen Krediten unterstützt. Das UN-Gremium CERD griff zudem den von Menschenrechtlern in Russland vorgebrachten Vorwurf auf, russische Behörden konzentrierten sich bei der Mobilisierung auf ethnische Minderheiten in entlegenen Gebieten Russlands, um Unmut in Moskau und anderen Großstädten zu vermeiden.