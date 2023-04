So spielt es sich am größten Männer-Spielplatz ab

Wenn ein Zehnjähriger den großen 24-Tonnen-Bagger des Männer-Spielplatzes in Rappolz im Bezirk Waidhofen steuert, dann weiß Chef Christoph Schmudermayer eines: „Er stellt sich in aller Regel besser an, als ein 40-Jähriger. Denn der hat das Feingefühl von der PlayStation.“ Adrenalinjunkies verbringen dort aber nicht nur ihren Polterabend mit dem „letzten Baggern“, es gibt auch massiv viel anderes „großes Gerät“.