1. Mai: Die Stütze der Partei

Es war der unvergessene Kurt Sowinetz, der einstens über den „Tag der Arbeit“, jenes Hochamt der Sozialdemokratie, ironisch sang: „Am 1. Mai bin ich die Stütze der Partei …“ Und das waren ja wirklich noch Zeiten, als an diesem hochoffiziellen Feiertag Zehntausende SPÖ-Mitglieder über den Ring, vorbei an den Granden der Partei marschierten und so die politische Kraft der heimischen Arbeiterbewegung demonstrierten. Heute allerdings bietet die „alte Tante SPÖ“ ein anderes, weniger kraftvolles Bild. Sie leidet unter Richtungsstreit, muss in der ungeliebten Opposition verharren und ringt um ihre neue Führung.