Banküberfall in Feldkirch: Täter flüchtig

Die Sparkasse in Feldkirch-Gisingen wurde am Freitagnachmittag zum Tatort. Um 14.10 Uhr betrat ein unbekannter und unbewaffneter Mann die Filiale, begab sich in den Kassenbereich und forderte dort Geld von den Mitarbeitern. Schließlich griff er selbst in die Kasse und entnahm einen Geldbetrag in noch unbekannter Höhe. Anschließend verließ der Täter die Bank wieder und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung.