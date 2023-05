Sting in Österreich: Das ideale Muttertagsgeschenk

Nah bei den Menschen war Gordon Sumner, so sein richtiger Name, schon immer. Sein Einsatz für die Umwelt und Menschenrechte begann vor mehr als 40 Jahren und hält unaufhaltsam an. Rein musikalisch hält er, wenn man seine Solokarriere und die Jahre bei The Police zusammenrechnet, bei aktuell 17 Grammys, einem Golden Globe und einem Emmy. Insgesamt verkaufte er mehr als 100 Millionen Alben und gilt in sämtlichen Listen als einer der besten und einflussreichsten Musiker der Gegenwart.